Marseille a vécu une soirée inoubliable, jeudi, face à Leipzig. Une fois n’est pas coutume en Ligue Europa, le Stade Vélodrome affichait complet, à tel point qu’un record d’affluence a été battu, et les joueurs marseillais ont offert aux plus de 60 000 spectateurs présents (61 882 très exactement) une prestation mémorable. Autant sur le fond que sur la forme, l’OM décrochant sa qualification pour les demi-finales au terme d’un scénario pour le moins rocambolesque (5-2).

"On a tout donné, on a été de véritables guerriers ce soir." Florian Thauvin

Après quatorze ans de disette depuis sa finale de C3 perdue face à Valence en 2004, le club phocéen retrouve donc le dernier carré d’une Coupe d’Europe et Florian Thauvin, particulièrement à son aise pour son retour de blessure, a pris soin de souligner la performance marseillaise. "C'était une soirée incroyable, on voulait marquer l'histoire, c'est ce qu'on a réussi à faire ce soir après 14 ans de disette, s’est-il ainsi réjoui au micro de beIN SPORTS. On a tout donné, on a été de véritables guerriers ce soir. Je suis très heureux, j'étais frustré d'être blessé, je félicite l'équipe qui a fait un match incroyable."

Un match incroyable synonyme de qualification également salué par Rudi Garcia. Mais l’entraîneur marseillais voit plus loin et lorgne désormais la finale à Lyon. "Il y avait vraiment de la joie, une communion avec notre public, c'était un grand soir de coupe d'Europe, a apprécié l’ancien coach lillois. Cette équipe a montré son talent offensif, on savait qu'il fallait en mettre trois. Le scénario n'est pas pour nous déplaire, Sakai marque pour son anniversaire, c'est parfait. On va voir ce que le tirage nous réserve, mais on va tout faire pour atteindre la finale maintenant." Rendez-vous est pris au Groupama Stadium le 16 mai prochain.

Garcia : "Je fais mon métier pour ça"