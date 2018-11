Sanson: "Ça va tourner"

Mal en points en Ligue 1 après les deux défaites consécutives contre le PSG (0-2) et Montpellier (3-0), l’OM a sombré un peu plus dans la crise en se faisant éliminer de la Ligue Europa sur le terrain de la Lazio (2-1), mardi à Rome, dès la 4e journée de la phase de poules. Morgan Sanson, devant la presse après la rencontre, a insisté sur la bonne première période de son équipe, Rudi Garcia ayant déployé un 3-4-1-2 sur la pelouse romaine.

"C’est clair que, dans le jeu, il y avait beaucoup de mieux dans beaucoup de domaines. Après, au niveau comptable, on n’y est pas encore. Ça va tourner si on continue comme ça. Être disqualifié directement en poules, c’est compliqué, mais on le mérite par rapport nos performances. On n’a pas su prendre les points qu’il fallait", a lancé le milieu de terrain, avant de poursuivre: "C’était mieux dans l’utilisation du ballon, on a su trouver des triangles, du jeu entre les lignes. C'est ce qu’il manquait sur les derniers matches, alors c’est positif".

Avec un Sanson aux côtés de Strootman devant la défense et un Lopez omniprésent en numéro 10, les Phocéens ont su monopoliser la balle en première période (59% de possession de balle), mais Caleta-Car, aisément dominé dans les airs, a offert l’ouverture du score à Parolo dans le temps additionnel. "Il y a eu beaucoup de déception surtout à la mi-temps après ce premier but encaissé contre le cours du jeu", raconte Sanson, qui attend la réception de Dijon, dimanche, avec impatience pour se relancer.