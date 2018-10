Rennes: Niang titulaire et une défense remaniée à Astana

Vainqueur de son premier match de Ligue Europa il y a quinze jours face à Jablonec (2-1), le Stade Rennais espère confirmer ce jeudi (16h50) à l’occasion de son déplacement à Astana pour le compte de la 2e journée. Privé d’Ismaïla Sarr (blessé), ainsi que de Mexer et Hatem Ben Arfa, laissés tous deux au repos, Sabri Lamouchi a opté pour cette confrontation européenne pour un 4-3-3 avec un trio d’attaque composé de Bourigeaud, Niang et Léa Siliki. Au milieu, Grenier sera associé à André et Poha tandis qu’en défense, le coach breton a notamment décidé de faire souffler ses latéraux (Traoré et Bensebaini). Ainsi, ce sont Zeffane et Baal qui occuperont les flancs alors que Gelin et l’indéboulonnable Da Silva formeront la charnière centrale.

Stade Rennais: A. Diallo - Zeffane, Gélin, Da Silva, Baal - André (cap.), Poha, Grenier - Bourigeaud, M. Niang, Léa Siliki.