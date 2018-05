OM: Rami adresse un message aux supporters

Une belle fête du football. C’est ce qu’Adil Rami attend de la finale de Ligue Europa que l’Olympique de Marseille disputera ce soir face à l’Atlético Madrid à Lyon. Le défenseur phocéen n’a d’ailleurs pas manqué de s’adresser aux supporters phocéens sur le site officiel du club.

"Oui, ce sera quelque chose ! J’espère que ce sera une belle ambiance dans le respect du football. On doit tous apprécier cette journée, que ce soit une fête. On doit profiter de ce moment car ce n’est pas facile d’arriver en finale et il ne faudrait pas gâcher la fête", a-t-il confié avant de rendre hommage aux fans olympiens.

"Au cours de la saison, il y a de la fatigue mentale et physique mais quand on voit l’engouement qui existe autour du club, cela nous pousse. C’est pourquoi le 12e homme est très important, il nous pousse dans nos limites. On a besoin du public. Je ne m’attendais à vivre un truc pareil. On ne peut être que fier du club et du maillot que l’on porte", a-t-il ajouté.