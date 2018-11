Luiz Gustavo a voulu défendre Yohann Pelé à propos du deuxième but encaissé par l'OM, défait 4-0 jeudi à Francfort (cinquième journée de Ligue Europa, groupe H): "C'est ma faute, a lâché le Brésilien après le match sur RMC Sport. J'essaie de la donner au gardien, mais c'est ma faute. Il faut qu'on reste ensemble. On n'est pas au niveau européen, mais c'est passé. On va se concentrer sur la Ligue 1."