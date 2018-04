OM: Garcia confirme le forfait de Sakai

De passage dans l'émission Telefoot en duplex depuis Marseille, Rudi Garcia a confirmé la mauvaise nouvelle. Hiroki Sakai, touché au genou samedi lors de la victoire contre Lille (5-1) et qui doit passer des examens dans les heures qui viennent, est d'ores et déjà forfait pour la demi-finale aller de Ligue Europa contre Salzburg. Le latéral japonais, dont les ligaments croisés ont a priori été épargnés, devrait être remplacé dans le onze par Jordan Amavi côté gauche. Sa participation aux dernières échéances de la saison olympienne et à la Coupe du monde en Russie est pour le moment en suspens.