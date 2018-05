L'OM veut continuer à "écrire l'histoire"

La Ligue des champions soulevée en 1993 par l’OM et la Coupe des coupes – aujourd’hui disparue – remportée par le PSG en 1996, le palmarès des clubs français sur la scène européenne se borne à ces deux trophées. Après deux finales de C3 malheureuses en 1999 et 2004, l’OM peut néanmoins décrocher une deuxième étoile ce mercredi, au terme de la finale de Ligue Europa qui doit l’opposer à l’Atletico Madrid au Parc OL. Un quart de siècle après son inoubliable sacre de Munich aux dépens de l’AC Milan.

"Cette année, on fête les 25 ans de la victoire du club en Ligue des champions – la seule C1 remportée par une équipe française. On a la chance de pouvoir redevenir à jamais les premiers en gagnant la Ligue Europa. Ce club a une histoire d’amour avec la coupe d’Europe et on veut la prolonger. On a tous envie de suivre la trace de nos prédécesseurs", dixit Rudi Garcia, le coach olympien, ce mardi en conférence de presse. "On a à cœur de continuer cette histoire d’amour avec l’Europe ; on peut à notre tour écrire l’histoire, renchérit Dimitri Payet. L’attente à Marseille et dans tout le pays est extraordinaire. Notre motivation vient aussi de là."

"Sortir du terrain sans regrets"

Pour ce faire, s’ils sont conscients du défi que représente l’Atletico Madrid, les Marseillais ont bien l’intention de jouer crânement leur chance. "On sait ce qui nous attend mercredi, chacun sait ce qu’il a à faire et personnellement, je n’ai pas d’appréhension, souffle un Steve Mandanda conforté par son entraîneur dans son rôle de portier n°1. C’est ma 10e saison ici mais ma première finale européenne, c’est quelque chose de fort… Maintenant, il faut gagner !" Même détermination affichée par le capitaine olympien. "On a bien étudié notre adversaire, on sait comment les prendre. Il n’y a pas beaucoup de failles dans cette équipe de l’Atletico mais on a les qualités offensives qu’il faut pour trouver des brèches. Il faudra juste être efficace car ils ne nous laisseront pas beaucoup d’occasions."

"Mercredi, tout le monde sera au meilleur de sa forme ; j’ai l’impression que plus on joue cette saison plus on est en forme", note Rudi Garcia. Un technicien qui n’exclut pas de démarrer la rencontre avec une défense axiale à trois éléments. "On a énormément de respect pour ce grand d’Espagne mais, et c’est là notre salut peut-être, ça se joue sur un match et sur un match, on le sait, tout est possible, clame-t-il. L’expérience est du côté de l’Atletico – ils ont joué trois finales en six ans, dont deux en C1, et ils sont justement issus de la Ligue des champions alors que nous on vient des qualifications - mais on a aussi des joueurs qui ont disputé des finales et qui les ont gagnées (Adil Rami a remporté la Ligue Europa avec le FC Séville en 2016, Luiz Gustavo la Ligue des champions avec le Bayern en 2013). Il faut rester sereins, tranquilles, ne pas faire le match avant et lâcher les chevaux ! Il faut se focaliser sur le jeu, pas l’enjeu, pour sortir du terrain sans regrets." Alors, peut-être, l’OM aura ajouté une troisième ligne au palmarès européen du football français.