L’Olympique de Marseille n’a pas réussi l’exploit de renverser l’Atlético Madrid ce mercredi soir à Lyon, en finale de la Ligue Europa. L’OM a été battu 3-0 sur un doublé d’Antoine Griezmann (21e, 49e), pourtant l’un de ses fans, et un dernier but de Gabi (89e). Les Espagnols ont été d’une redoutable efficacité, au contraire de Phocéens auteurs d’un gros raté par Valère Germain (4e) et d’un poteau par Kostas Mitroglou (81e).