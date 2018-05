Ligue Europa - Marseille : Payet et Bouna Sarr titulaires !

La compo de l'OM face à l'Atlético (20h45 - beIN SPORTS 1)



Mandanda - B.Sarr, Rami, Luiz Gustavo, Amavi - Anguissa, Sanson - Thauvin, Payet, Ocampos - Germain

Sarr, malgré son épaule démise vendredi contre Guingamp lors de la 37e journée de L1, occupe bien le flanc droit de la défense, avec Amavi pour pendant et une charnière centrale composée de Rami et Luiz Gustavo. Un temps incertain, Payet lui aussi est de la partie, avec Ocampos et Thauvin à ses côté, devant un tandem Zambo Anguissa-Sanson à la récupération. Enfin Germain est aligné en pointe.