Ligue Europa : Les trois dangers de Salzburg

Stefan Lainer (Latéral droit)

Stefan Lainer est-il descendu de son nuage ? Au vu de ce qu’il a vécu face à la Lazio Rome, pas sûr. Le latéral droit autrichien de Salzburg a passé une drôle de soirée le 12 avril dernier. Alors que son équipe était bien mal embarquée face au club romain en quarts de finale retour, il s’est mué en héros insoupçonné en inscrivant le quatrième but de sa formation. Une réalisation synonyme de demi-finales. La Ligue Europa, Stefan Lainer s’y sent bien. Avec cinq passes décisives, il est le deuxième meilleur passeur de la compétition derrière Sergio Canales (Real Sociedad). Solide défensivement, particulièrement précis dans ses centres, Lainer (25 ans) est dans le viseur de plusieurs clubs européens. Formé et né à Salzburg, l’enfant du cru est particulièrement attendu lors de ses demi-finales. Aux Marseillais de faire le nécessaire…

Diadié Samassékou (Milieu)

« On n'a pas de pression, on n'a pas peur. On va jouer comme d'habitude. » A 22 ans et à quelques heures de jouer une demi-finale de Coupe d’Europe, Diadié Samassékou détonne de sérénité. Il faut dire que le milieu malien est sûr de ses forces. Au regard de sa saison, difficile de ne pas l’être. Pour faire simple, le natif de Bamako représente aujourd'hui le plus gros actif du club autrichien. Estimé à 20 millions d’euros, Samassékou devrait très logiquement quitter l’Autriche l’été prochain pour un championnat plus huppé. Marseille ou plus logiquement Leipzig souhaitent payer le prix pour l’enrôler. Puissant, rapide et doté d’une bonne vision de jeu, le milieu défensif est un atout de taille pour la formation autrichienne. Une réussite qui n’est pas sans rappeler celle de Naby Keita, aujourd’hui à Leipzig et qui a fait ses preuves à Salzburg. Mais avant de marcher sur les traces de l’international guinéen, Samassékou a encore du chemin à faire. A commencer par une demi-finale face à l’OM qui sera scrutée par beaucoup de recruteurs…

Munas Dabbur (Attaquant)

Il est l’arme offensive numéro un de Salzburg. A 25 ans, Munas Dabbur vit la saison la plus accomplie de sa jeune carrière. Meilleur buteur du championnat autrichien avec 19 buts, l’attaquant israélien totalise également 7 buts en Ligue Europa. Rapide, infatigable et friand de passements de jambes, le natif de Nazareth sera à surveiller comme le lait sur le feu par la défense marseillais. Les Olympiens le connaissent très bien car c’était déjà lui qui avait offert la victoire aux Autrichiens en phase de poules contre l’OM.