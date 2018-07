Ligue Europa : Les Rangers de Gerrard démarrent bien

C'est un souvenir encore cuisant dans l'esprit des fidèles supporters des Glasgow Rangers. Il y a un an, le club écossais subissait l'affront d'une élimination dès le premier tour préliminaire de la Ligue Europa face aux Luxembourgeois du Progrès Niederkorn (1-0, 0-2). Mardi soir, cette déconvenue a été dépassée avec la qualification au même stade de la compétition aux dépens du KF Shkupi.

Les Rangers, désormais entraînés par Steven Gerrard, se sont contentés d'un match nul et vierge (0-0) en Macédoine, après leur victoire de l'aller à Ibrox Park (2-0).

