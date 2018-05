Griezmann dans l'histoire

La troisième finale européenne aura été la bonne pour Antoine Griezmann. Après ses deux échecs en 2016, l'attaquant tricolore s'inclinant en finale de la Ligue des champions puis en finale de l'Euro, le Madrilène a en effet décroché son premier titre en remportant la Ligue Europa 2018. Et supporter affiché de l’Olympique de Marseille, Antoine Griezmann a fait très mal à son club de cœur. Le n°7 madrilène n’a en effet laissé à personne le soin de précipiter la perte des Phocéens, frappant dès la 21e minute après une erreur de Franck Anguissa avant de doubler la mise au retour des vestiaires, enterrant déjà les derniers espoirs marseillais.

Deux buts inscrits sur ses deux seuls tirs, ce qui impressionnait jusqu’à ses propres coéquipiers. "Il est incroyable, c'est un des meilleurs joueurs du monde", a ainsi lancé Lucas Hernandez au sujet de son compatriote. Premier joueur tricolore à inscrire un but contre un club français en finale d’une Coupe d’Europe, Antoine Griezmann intègre un cercle très fermé puisqu’il n’est toujours que le 12e Français à inscrire un but en finale d’une Coupe d’Europe après Michel Leblond, Jean Templin et Michel Hidalgo (Stade de Reims, 1956), Michel Platini (Juventus Turin, 1985), Basile Boli (Olympique de Marseille, 1993), Marcel Desailly (AC Milan, 1994), Bruno N'Gotty (Paris Saint-Germain, 1996), Daniel Dutuel (Girondins de Bordeaux, 1996), Zinédine Zidane (Real Madrid, 2002), Kévin Gameiro (Séville FC, 2016), Paul Pogba (Manchester United, 2017).

Antoine Griezmann est même devenu le premier joueur français à inscrire un doublé lors d’une finale européenne et peut se targuer d’avoir réalisé sa saison la plus prolifique sur la scène européenne avec au final huit buts, dont deux lors de la phase de poules de la Ligue des champions et six en Ligue Europa. Huit buts auxquels il fait ajouter cinq passes décisives qui valent au natif de Mâcon d’être impliqué sur 13 des 25 buts inscrits par les Colchoneros en Coupes d’Europe.