Bordeaux-Costil: "La spirale négative, ça dépend..."

Quatre jours après un match nul face à Nîmes (3-3) spectaculaire, mais qui n'arrange pas sa situation au classement de la Ligue 1 (19e), Bordeaux a raté ses débuts en Ligue Europa en s'inclinant jeudi, sur la pelouse du Slavia Prague (1-0). Le gardien de but international et capitaine Benoît Costil reconnaît que le compte n'y est pas et appelle à une réaction dès ce week-end, en championnat, à l'occasion d'un déplacement à Guingamp.

"On a un groupe qui n’est pas évident. On peut marquer en première mi-temps, ça ne se joue pas sur grand chose, sur un magnifique but, a commenté le portier des Girondins, cité par Sud-Ouest. C’est malheureusement une défaite. La spirale négative, ça dépend comment on voit les choses. C’est le début de saison, il nous manque des points. Il faut qu’on soit beaucoup plus réguliers, avec un niveau moyen plus haut. Il faut réagir et gagner à Guingamp (dimanche, 17h). On doit se projeter très vite sur ce match".