Raymond Domenech avait appelé ça "l'odeur du sang"... La conférence de presse de Julen Lopetegui ce lundi, à la veille du match du Real Madrid en Ligue des champions contre le Viktoria Plzen, était forcément très attendue. Outre les enjeux sportifs autour d'une Maison blanche qui n'a plus gagné depuis cinq rencontres toutes compétitions confondues, c'est l'hypothèse de voir le coach débarqué au lendemain de cette opposition qui a un peu plus attiré les médias. L'ancien sélectionneur de la Furia Roja était préparé à cela, et a fait face.

"Je serai l'entraîneur mardi. Si vous me posez des questions sur l'avenir, je ne sais pas."

"Nous avons un match mardi auquel il faut porter toute la concentration nécessaire, et l'aborder avec le maximum d'ambition et d'énergie. Je ne pense qu'à ce match, qui est particulièrement attrayant", a rapidement expliqué Julen Lopetegui dès les premières interrogations lancées au sujet de son avenir. "Dans ce club, j'ai appris à me battre, c'est dans l'ADN du Real Madrid. Alors nous allons nous battre et inverser la situation. Nous nous battrons pour faire un grand match, c'est la seule chose à laquelle je peux répondre avec certitude", ajoute-t-il. Pour le reste, le successeur de Zinedine Zidane ne peut évidemment pas se projeter: "Je serai l'entraîneur mardi. Si vous me posez des questions sur l'avenir, je ne sais pas. Nous sommes concentrés sur le présent".

L'ancien gardien de but ne s'est donc pas soustrait à la meute de journalistes attirée par "l'odeur du sang", celui de Julen Lopetegui, qui pourrait bien être remplacé avant le Clasico, par l'Italien Antonio Conte ou Santiago Hernan Solari, en charge du Castilla. "Si vous vouliez voir un entraîneur déprimé, il ne fallait pas venir ici, a-t-il ensuite lancé à l'assistance. Il y a beaucoup d'enthousiasme, comme avant chaque match de Ligue des champions. Ce sera sans doute un grand match mardi. Et ne faites pas de supposition, l'équipe est en vie, surtout je ne suis pas un entraîneur découragé ou condamné". En coulisse, tout semble pourtant acté...

C'est la crise au Real Madrid !