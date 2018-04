Les fans de Liverpool le chantent à tue-tête depuis quelques semaines: "On a Salah ! Oh Mané, Mané ! Et Bobby Firmino, mais on a vendu Coutinho". Dans ce trio offensif terrible, Roberto Firmino est cité en dernier, peut-être parce qu’il est moins spectaculaire que ses deux comparses, un Mané virevoltant et surtout un Salah qui marche sur l’eau cette saison (41 buts). L’attaquant brésilien est pourtant d’une importance capitale au sein de ces Reds, opposés à la Roma ce mardi soir en Ligue des Champions.

Firmino a rappelé ce dont il est capable lors du quart de finale contre Manchester City, en étant passeur décisif au match aller (3-0) et buteur au retour à l'Etihad Stadium (1-2). Le joueur de 26 ans n’est pas un véritable avant-centre dans le 4-3-3 du LFC. En pointe ou lorsqu'il décroche, il est capable de lancer ses coéquipiers qui s’engouffrent dans l’axe. Cela fait de lui un "faux 9" hyper efficace, avec 25 buts et 13 passes décisives au compteur cette saison. Des statistiques dignes d’un Karim Benzema aux plus belles heures de la BBC du Real Madrid.

Le premier défenseur



Jürgen Klopp, intronisé en octobre 2015, a toujours donné beaucoup d’importance à Roberto Firmino, qui est un point d’appui de très grande qualité mais qui est également un premier défenseur généreux (il fait partie des plus gros tacleurs en Premier League). Alors que les supporters liverpuldiens réclamaient un vrai buteur l’été dernier, le coach allemand a opté pour un autre ailier avec Mohamed Salah, ce même gaucher égyptien qui a transformé l’équipe.

L’Auriverde avait déjà affiché de belles promesses en Bundesliga, en réalisant deux dernières saisons superbes avec Hoffenheim, avec 32 buts et 28 passes décisives ! "Il disparaissait souvent à Hoffenheim, mais il a ensuite enchaîné les bonnes prestations alors qu’il était utilisé sur les ailes, en pointe ou en numéro 10. Quand il a été recruté par Liverpool, il avait la vista et la grinta pour s’imposer", nous explique Eliano Lussem, de Kicker. Trois ans après son arrivée, Roberto Firmino est chanté par le kop d’Anfield. Qu’importe s’il est associé à deux autres de ses coéquipiers.

Le dribble magnifique de Firmino :