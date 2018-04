Encore un trophée pour Salah

Auteur d'une saison époustouflante avec Liverpool, avec 31 buts au compteur en 35 matches de Premier League, Mohamed Salah a décroché dimanche le trophée de joueur de l'année en Angleterre.

Déjà récompensé du titre de joueur africain de l'année, l'attaquant égyptien de 25 ans a cette fois devancé le Belge Kevin de Bruyne, pourtant sacré champion d'Angleterre avec Manchester City.

Troisièmes au classement, les Reds disputent également les demi-finales de la Ligue des champions face à l'AS Rome, l'ancien club de leur attaquant vedette.

The Men's PFA Players' Player of the Year 2018 ➡️ @22mosalah pic.twitter.com/3rtVg8Aqbm