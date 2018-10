Quelque peu en retrait depuis le début de saison avec seulement deux buts en 11 matches toutes compétitions confondues, Antoine Griezmann s’est rappelé au bon souvenir de tous, mercredi, face à Bruges, participant à plein à la nouvelle victoire des Colchoneros (3-1). Notamment, celui des votants pour le Ballon d’Or, dont le scrutin débutera la semaine prochaine. Candidat déclaré à la plus prestigieuse des récompenses individuelles, le Français a plaidé sa cause en inscrivant un doublé face au champion de Belgique.

Une cause également défendue par son entraîneur, Diego Simeone, sans nul doute son meilleur avocat ces derniers mois. "Sa dernière saison a sans doute été la meilleure au monde car il a remporté la Coupe du Monde, ce que peu de joueurs font, la Ligue Europa et a été deuxième de la Liga malgré le Real et le Barca, a ainsi rappelé le technicien argentin dans des propos rapportés par Marca. Il a choisi de rester à l'Atlético et c’est tout bénéfique pour lui comme pour le club. Il traverse l'un des meilleurs moments de sa carrière."

Pas en reste, Antoine Griezmann a, lui, vanté les mérites de… Diego Simeone à l’issue de la rencontre. Car à en croire le Mâconnais, si l’Atlético, rejoint juste avant la pause (1-1), est venu à bout du FC Bruges, c’est en grande partie grâce au discours à la mi-temps de son entraîneur. "On était dans un bon jour mais les choses se sont un peu compliquées en fin de première période. Le "Mister" a eu les mots qu'il fallait à la pause, certains membres de l'équipe ont parlé et nous avons réagi en seconde période, a analysé le Français au micro de la télévision espagnole Movistar. Le "Mister" a choisi de modifier notre schéma pour essayer d'influer sur le jeu de l'équipe et les choses ont changé." Un bel échange d’amabilités.