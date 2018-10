L’Atlético Madrid a pris le meilleur sur Bruges, mercredi lors de la 2e journée de la Ligue des champions, notamment grâce à un double signé Antoine Griezmann (3-1). Et quand l’attaquant tricolore est en forme, ça change tout pour le clan madrilène.

"L’an dernier, je n’étais pas bien. Mentalement, je n’avais pas la tête au jeu, et je n’étais pas à 100% lors des matches importants. Cette année, c’est différent, je me sens bien et ça aide beaucoup. (...) Je me sens heureux dans ma vie privée et ça se voit sur le terrain. Ensuite, je profite aussi de mes coéquipiers et j’essaye de faire du mieux possible", a-t-il expliqué pour AS.