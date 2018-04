Un Ashton record fait chuter le leader

Les joueurs toulonnais n’étaient pas en grève, mais bien à leur affaire samedi, à l’occasion du choc d’ouverture de la 24e journée du Top 14, face au leader montpelliérain. Le Vélodrome de Marseille avait beau sonné quelque peu le creux, confirmant les craintes d’un Mourad Boudjellal remonté cette semaine contre les cheminots de la SNCF et leur mouvement engagé contre la réforme du gouvernement, le RCT a bien bossé !

Pour prendre à la gorge un MHR certes très remanié au coup d’envoi, mais totalement absent des débats. Quarante premières minutes de jeu à sens unique, où les Toulonnais marchent comme un seul homme sur leur adversaire. Et Chris Ashton ne laisse évidemment à personne le soin d’ouvrir le score avec à la clé pour l’ailier anglais un 22e essai personnel (7-0, 7e), qui établit un nouveau record sur une saison !

Bastareaud s'agace

Les hommes forts du club varois répondent présent, à l’image de Semi Radradra (11e) et de Mathieu Bastareaud (21e), qui aggravent la marque (22-0). Et déjà offrent le bonus offensif aux Rouge et Noir, qui pourtant perdent sur blessure François Trinh-Duc et Guilhem Guirado dès ce premier acte. Coups durs dont Montpellier, patron du Top 14 qui laisse peut-être là à un concurrent direct pour le titre un avantage psychologique non négligeable à l’approche de la phase finale, ne profite pas. Si ce n’est pour mettre fin à l’hémorragie par Vincent Martin suite à une inspiration d’Aaron Cruden (22-7, 35e), sans pouvoir empêcher Facundo Isa de répondre avant la pause (29-7, 40e).

"On les a regardés jouer durant les 40 premières minutes ; je leur ai demandé de participer (sourire). Il faut le dire, on est dominés." Vern Cotter, sans en faire une montagne, aimerait voir ses joueurs offrir un autre comportement. Ils vont s’y employer dans une seconde période plutôt soporifique que Montpellier va remporter 10 à 3. Toulon s’endort sur ses lauriers, et la victoire à cinq points, qui lui tendait les bras, lui file pour de bon entre les doigts avec les réalisations de Gabriel Ngandebe (62e) et Kelian Galletier (76e). Anthon Belleau, à la demande express de Bastareaud, capitaine agacé, doit même prendre les points au pied (71e) pour assurer le coup. Mais c’est bien la formation héraultaise qui, bien que pliée en mêlée fermée, finit le plus fort. Sans conséquence sur son leadership, quoi qu’il arrive ce week-end, alors que les Toulonnais prennent sept points d’avance sur la septième place. La qualification se dessine, et avec, qui sait, la perspective de possibles retrouvailles entre ces deux équipes.