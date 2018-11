UBB: Teague débarqué, le capitaine Poirot n'était pas dans la confidence

On peut être comme Baptiste Serin totalement impliqué dans la tournée d'automne du XV de France, dont le demi de mêlée sera une nouvelle fois titulaire et buteur samedi, à Lille (21h05), face à l'Argentine, et pour autant rester attentif à la situation de son club, surtout quand il perd son manager général comme c'est le cas de l'Union Bordeaux-Bègles, où l'on apprenait lundi le départ de Rory Teague. Inquiet de ce nouveau remaniement du staff, 10 mois après le départ de Jacques Brunel, nommé nouveau sélectionneur des Bleus, le n°9 a révélé les conditions dans lesquelles lui et son coéquipier Jefferson Poirot, également présent à Marcoussis, ont été informés.

"On l’a appris le matin (lundi). Laurent (Marti) l’a annoncé à tous les joueurs et il nous a donné un coup de fil pour nous le dire en même temps que le groupe. Je pense que Jeff (Poirot) aurait dû le savoir, parce qu’il était le capitaine… Le président a voulu mettre tout le monde dans le même panier et l’annoncer à tous en même temps. C’est aussi bien", juge-t-il, préoccupé, au point d'ajouter au sujet de cette décision : "j’espère que ça ne va pas nous perdre". La reprise du Top 14 sera marquée par un choc pour l'UBB opposée à Toulon le samedi 24 novembre (14h45).