Toulouse: Premier contrat pro pour Nieto 

Rodrigue Nieto (22 ans), le jeune pilier du Stade Toulousain, se souviendra de l'entraînement délocalisé du club de la Ville Rose à Tournefeuille.

C'est dans la banlieue de Toulouse que le Néo-Calédonien a signé ce vendredi son premier contrat professionnel qui le lie aux Rouge et Noir jusqu'en juin 2021. Une suite logique pour l'international U20, débarqué à Toulouse lors de la saison 2012-2013, totalise, 2 ans après ses débuts dans l'élite, 22 matchs au plus haut niveau, dont 12 pour la saison en cours.

"Rodrigue est l’un de nos plus grands espoirs au poste de pilier pour les prochaines années, et le voir signer son premier contrat professionnel avec son club formateur n’est pas seulement une satisfaction et une excellente nouvelle. C’est aussi la preuve de son adhésion à notre projet sportif. Depuis plusieurs mois, il récolte le fruit du travail fourni, et ses récentes performances en Top 14 attestent de son immense potentiel", déclare Didier Lacroix, Président du Directoire du Stade Toulousain, en évoquant le natif de Nouméa.