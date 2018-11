Toulon: Stage commando avant Bordeaux

Baptiste Serin qui, depuis Marcoussis exprimait ses craintes pour l'UBB, liées au limogeage de Rory Teague, avant la réception de Toulon ce samedi, à Chaban-Delmas (14h45), pour la reprise du Top 14, a une nouvelle raison de s'inquiéter... Le RCT de Patrice Collazo, pour la première fois de la saison, a décidé de partir en stage à Bordeaux dès mercredi.

Même Macron ne suffira pas à débaucher Urios https://t.co/CCgDyEnoQ4 pic.twitter.com/8AJLcWEo49 — Sports.fr (@sports_fr) 20 novembre 2018

"On va aller à Bordeaux et visiter car on ne connaît pas trop la région (rires), s'est amusé dans un premier temps Juan Martin Fernandez-Lobbe, l'adjoint de Collazo, cité par blog-rct.com. On va passer quelques jours ensemble là-bas, ça fait toujours du bien. Le programme ? Rugby !, annonce l'Argentin. On va préparer ce match de samedi. Est-ce que c’est un stage ? Je ne sais pas. On part mercredi pour s’entraîner jeudi et vendredi. Puis on va essayer de gagner le match samedi. On va dormir ensemble dans un hôtel, on va être tous ensemble pendant la journée. Si pour vous c’est un stage, alors oui, c’est un stage."