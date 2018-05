Toulon-Galthié: "Le président, c'est lui qui décide et lui qui tranche"

Sur un siège éjectable après la brutale élimination en barrages du Top 14 par un LOU vainqueur au nombre d'essais à Mayol (19-19), Fabien Galthié se sait menacé dans sa fonction de manager du Rugby Club Toulonnais. Malgré le coût non négligeable lié à un éventuel licenciement, estimé à hauteur de 600 000 euros, l'une des pistes mènerait à un Patrice Collazo, libre depuis son départ de La Rochelle, mais au tempérament sans doute difficilement compatible avec le bouillant Mourad Boudjellal. A moins qu'une promotion en interne n'offre du galon au jeune retraité Juan Martin Fernandez Lobbe, sans doute dans le rôle d'un nouveau Directeur sportif.

Un an seulement après le début de son mandat dans le Var, Galthié est le premier conscient de la menace : "Oui, j'ai envie d'une discussion, et je pense qu'on va discuter", a expliqué l'ancien demi de mêlée dans un entretien exclusif accordé au quotidien L'Equipe, alors même qu'il rejoignait la garden-party de fin de saison d'un RCT absent des demi-finales du championnat pour la première fois depuis 7 ans et bredouille pour la 3e saison de rang. "C'est lui qui impose le timing, c'est son club. Je peux comprendre sa déception, son amertume. C'est son rôle. Mais c'est aussi mon rôle de faire tampon. (...) Je sais comment il fonctionne, Mourad. C'est quelqu'un qui vit à 200 % pour son club... Je suis prêt à tout entendre de sa part. Le président, c'est lui qui décide et lui qui tranche. Ça se passe comme ça à Toulon, et je le respecte. Quand je suis venu, je le savais, et je le respecte."