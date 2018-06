Toulon: Collazo manager, Galthié reste au club

Mourad Boudjellal a officialisé mercredi, lors d'une conférence de presse, la nomination de Patrice Collazo au poste de manager du Rugby Club Toulonnais pour les 3 prochaines saisons.

Natif de La Seyne-sur-mer et formé au RCT, l'ancien coach du Stade Rochelais, après un divorce brutal avec le club maritime, rebondit sur ses terres natales. Avec comme adjoints deux jeunes retraités de l'effectif toulonnais, qui s'engagent pour 2 ans et succèdent à Manny Edmonds et Fabrice Landreau, dont les contrats seront rompus: le 3e ligne Juan Martin Fernandez Lobbe aura en charge la touche et la défense, alors que le demi de mêlée Sébastien Tillous-Borde sera préposé aux trois-quarts.

La surprise vient assurément de la décision de Fabien Galthié de rester au club dans un rôle lié à la formation. En tant que bénévole !