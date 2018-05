Toulon: Clerc et Guirado titulaires à Pau, Bastareaud au repos

Bien sûr Toulon a sur le strict plan mathématique encore la possibilité d'accrocher le rang de dauphin du leader montpelliérain, synonyme d'accession directe aux demi-finales de Lyon. Mais le RCT, en déplacement ce samedi, à Pau (21h), pour le compte de la 26e et dernière journée du Top 14, ne se fait guère d'illusions, même en cas de victoire sur des Béarnais toujours en lice pour une qualification. A la lecture de la feuille de match du club varois, on ne peut pas s'empêcher de penser que Fabien Galthié et son staff font l'impasse.

Si Guilhem Guirado en profite pour effectuer son retour de blessure, après 3 semaines d'absence, et Vincent Clerc pour honorer ce qui risque fort d'être sa dernière titularisation, avant sa retraite annoncée, le quinze de départ aligné, très panaché entre joueurs en manque de temps de jeu et autres doublures, tout comme le banc des remplaçants ne laisse guère de place au doute.