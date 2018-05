Toulon-Boudjellal: "Finalement, je n’aurai rien cassé du tout à Lyon"

Toulon ne jouera les demi-finales du Top 14 cette saison. Tenu en échec en barrage par le LOU, à Mayol vendredi soir, (19-19), le RCT est tombé au petit jeu des essais inscrits (deux contre un) alors que son président Mourad Boudjellal, s’était juré d’aller "tout casser à Lyon" – en référence au fameux chant des supporters marseillais avant la finale de Ligue Europa – le Groupama Stadium accueillant les deux demies du championnat de France.

"Je voulais aller tout casser Lyon, j’ai changé d’avis, finalement je n’aurai rien cassé du tout. Les Lyonnais s’en sortent bien, dixit le président du club varois, après coup. On va dire que c’est la fin d’une période, c’est un échec. Il y a eu une période un peu bénie qui a duré assez longtemps. On va partir sur un nouveau cycle, avec quand même un héritage. Il va falloir exploiter cette génération de jeunes joueurs toulonnais qui a gagné beaucoup ces dernières années. J’avais dit que je voulais changer de modèle et ce soir la vie me le confirme."