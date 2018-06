Certains y verront peut-être un peu de démagogie, surtout les supporters de Montpellier. Mais tous les lauriers sont pour les Castrais, et ceux-ci plongent tête la première au moment de vanter la victoire d’un certain rugby face à un autre. C’est le moment ou jamais. Le génial gourou Christophe Urios en chef de meute: "Ces mecs sont super sympas, simples. Le rugby est difficile, il doit être pratiqué par des gens simples et abordables. On n’a pas toujours été très bons, on a parfois perdu des matches à la con. Mais on donne tout, et les gens s’y reconnaissent."

Au CO, on rappelle à l’envi à quel point les effectifs des deux finalistes étaient opposés. "Personne ne nous connaît, on est sous-cotés et avec beaucoup de mecs qui viennent de Pro D2, poursuit Armand Battle. On n’a pas d’internationaux. La différence avec Montpellier est incroyable." Mathieu Babillot renchérit: "On n’a pas la meilleure équipe, mais on a peut-être le meilleur groupe, avec du courage et des valeurs hors du commun." Au-delà de ce match, les Tarnais englobent bien sûr la totalité de leur phase finale. Le troisième Toulouse, le deuxième Racing, puis le premier Montpellier, ça donne un titre tout sauf au rabais.

L'appui historique des laboratoires Pierre Fabre

Le Montpelliérain Louis Picamoles, lui, rappelle une donnée peut-être trop oubliée: "Malgré ce qu’on a pu entendre, ils ont beaucoup plus l’habitude que nous de ces matches-là." Castres a tâté du Stade de France en 2013 et 2014, les deux fois face à Toulon (victoire puis défaite). Et si les budgets ne sont pas les mêmes, ils ne sont pas aux antipodes comme certains peuvent peut-être le penser, le CO bénéficiant notamment de l’appui historique des laboratoires Pierre Fabre. Ce qui ne remet pas en cause, pour autant, le discours des nouveaux champions de France sur leur solidarité à toute épreuve.

On a mis ce qu'on avait entre les jambes Thomas Combezou

"On est satisfaits de pouvoir faire triompher encore, au plus haut niveau, ce rugby un peu différent, savoure le président Pierre-Yves Revol. On a des moyens confortables mais pas le plus gros budget, notre passion est partagée entre le président, les joueurs, le staff et le public. Vous avez vu que la ferveur était plus d’un côté… On optimise au mieux nos moyens, on mise beaucoup sur le collectif. Ce groupe est d’une très grande richesse humaine." Thomas Combezou termine: "On sait pourquoi on a réussi. On a tout donné, on a mis du cœur et ce qu’on avait entre les jambes." C’est ça aussi, le rugby à l’ancienne.