Stade Français: Les recrues Maestri et Fickou officialisées ce mercredi ?

(R) Evolution. C'est sous cet intitulé, peut-être un brin pompeux..., que le Stade Français annonce la tenue d'une conférence de presse ce mercredi, à Jean-Bouin, ou plutôt d'un "show", comme le service de presse du club parisien le présente, censé sans doute clore la piteuse saison de transition, qui vient de s'achever avec un maintien à l'arraché, et ouvrir sur un avenir à la fois plus radieux et surtout plein d'ambitions. On dit Hans-Peter Wild, le richissime propriétaire du club, prêt à toutes les folies pour renforcer son équipe et les noms de Yoann Maestri et Gaël Fickou, qui circulent avec insistance depuis plusieurs jours, pourraient être officialisés en guise de premières recrues de tout premier plan. Le Stade qui n'oubliera pas de soigner la convivialité avec un barbecue programmé dans la foulée de ce rendez-vous, qui fait déjà saliver les supporters des Soldats Roses.