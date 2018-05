Stade Français: Fickou rejoint Maestri à Paris (officiel)

La signature de Yoann Maestri (30 ans, 65 sélections) au Stade Français était acquise depuis la mi-mai et la présentation en grandes pompes de l'ambitieux projet (R)Evolution. Confirmée ce mardi par le club de la capitale, elle s'accompagne, comme on le pressentait, d'une autre signature de choix: Gaël Fickou (24 ans, 35 sélections) sera lui aussi parisien.

Si le deuxième ligne s'engage pour 4 ans, Fickou paraphe un contrat de 5 ans, qui l'assure de figurer parmi les rangs des Soldats Roses au moins jusqu'en 2023 ! Un choix de carrière fort pour l'ex-trois-quarts centre toulousain, qui quitte le club de la Ville Rose après 6 saisons dans le sillage d'un Maestri, qui portait le maillot rouge et noir depuis près d'une décennie (9 ans).

Les 2 Varois d'origine apparaissent pour la première fois sous leurs nouvelles couleurs dans une vidéo publiée sur le compte Twitter de leur nouveau club, où Maestri révèle la surprise du jour : "Très heureux de jouer à Paris la saison prochaine, et en plus j'ai une petite surprise...". Fickou lui aussi sera parisien. Mais les 2 recrues ne seront pas à pied d'oeuvre aux côtés de leurs nouveaux coéquipiers pour préparer la nouvelle saison, avant le 23 juillet, puisque l'un comme l'autre se sont envolés lundi avec Jules Plisson, Djibril Camara et Paul Gabrillagues au milieu du premier contingent de l'équipe de France, qui s'en va défier les All Blacks pour une série de 3 test-matches en Nouvelle-Zélande.