Stade Français: Coville, capitaine des U20 champions du monde 'out' 3 mois 

"En retombant j’ai vraiment senti tout craquer : la hanche et le genou. (...) Ça m’a fait très peur." Arthur Coville va manquer au Stade Français, après sa sévère blessure au genou droit, contractée ce week-end, lors de la victoire des Parisiens à Pau (25-13). Le demi de mêlée, et capitaine des champions du monde U20, estime s'en sortir à bon compte, malgré cette rupture du ligament interne, qui le contraint à 3 mois d’arrêt.

Nouvelles très rassurantes pour notre jeune @coville_arthur passé nous voir ! Bon rétablissement Arthur #LaVieEnRoseQuandMême #SFParis pic.twitter.com/g3XnC8cIYE — Stade Français Paris (@SFParisRugby) 24 septembre 2018

"J’ai eu de la chance. C’est un moindre mal. Je m’en sors très bien. Dans les heures qui ont suivi je n’avais pas un mal atroce mais j’avais peur. (...) J’en ai pour trois mois à la louche. Mais c’est la loi du rugby. Je sais qu’il y a aura d’autres blessures malheureusement. Je suis jeune. Ça fait partie du sport. Là je vais avoir le temps pour reprendre, faire ma convalescence et revenir sur les terrains le plus vite possible. Mais au club tout le monde a été super. On a un très bon esprit de groupe. Là c’est du froid, de l’immobilisation, mon genou ne doit pas bouger. Et être sérieux", conclut-il dans les colonnes du Parisien.