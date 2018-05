Stade Français: 10 ans après, De Villiers n'a jamais été aussi proche d'un retour

Après l'officialisation cette semaine de ses deux recrues toulousaines, Yoan Maestri et Gaël Fickou, le Stade Français pourrait marquer dans les prochains jours à nouveau les esprits et surtout ses supporteurs avec le retour au club d'une figure historique. L'ancien pilier international Pieter de Villiers (45 ans), sélectionné à 69 reprises avec le XV de France et fidèle au club de la capitale durant près d'une décennie (1999-2008) - et quelle décennie ! -, n'a jamais semblé aussi proche de renouer avec le maillot des Soldats roses. Puisque la Fédération sud-africaine de rugby (SARU) annonce dans un communiqué que De Villiers "a été libéré de son contrat avec la Fédération afin de saisir une opportunité en France".

Bien que reconduit dans son rôle d'entraîneur-adjoint en charge des avants springboks à l'heure de la récente nomination au printemps de Rassie Erasmus en tant que nouveau sélectionneur, De Villiers n'aurait pas résisté à la perspective de revenir à Paris intégrer le nouveau staff de son compatriote et nouveau manager Heyneke Meyer. Pour prendre part à un projet enfin ambitieux grâce aux moyens du Docteur Hans-Peter Wild, le milliardaire propriétaire du club.