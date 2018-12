Rectificatif de Puma sur le litige avec Toulon

Suite au dernier développement judiciaire dans le cadre du litige qui oppose le Rugby Club Toulonnais à son ancien équipementier Puma, la marque allemande apporte un rectificatif.

"La Cour de cassation a confirmé ce mercredi 5 décembre 2018 la décision de la Cour d’appel de Colmar du 3 mai 2017 dans le litige qui oppose la société PUMA France au RUGBY CLUB TOULONNAIS (RCT) en ce qu’elle retenait la rupture fautive du contrat d’équipementier de la part du RCT et le condamnait à payer la somme de 450.000 euros minimum à PUMA France. Après renvoi, la Cour d’appel de Besançon devra se prononcer sur le montant des dommages et intérêts qui pourront être définitivement alloués à la société PUMA France. Ces dommages et intérêts avaient, antérieurement, été évalués à 1 231 446 euros."

Et Puma de rappeler le contrat d'une durée de 3 ans signé le 1er juillet 2010 avec un RCT entré la même année en négociations avec un autre équipementier, Burrda Sport. "Par décisions du Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG du 10 avril 2015 et de la Cour d’appel de COLMAR du 3 mai 2017, le RCT a dû verser à la société PUMA France la somme de 450.000 euros en première instance et de 1 681 446,13 euros en appel au titre de dommages et intérêts."