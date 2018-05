Racing 92: Vulivuli file à Vannes

Réduit à jouer le plus souvent les utilités cette saison sous les couleurs du Racing 92, le centre fidjien Albert Vulivuli (33 ans, 16 sélections), également passé au cours de sa carrière en Top 14 par La Rochelle, Montpellier et Clermont, quitte le club francilien pour rejoindre le RC Vannes et la Pro D2. Une signature pour 2 saisons qui intervient dans le cadre du partenariat signé par le club breton avec les vice-champions d'Europe.

"Albert est un joueur expérimenté, qui a connu des clubs, effectifs et staffs majeurs du Top 14. Joueur efficace sur la ligne davantage, avec une vraie capacité à réguler une ligne, c’est un joueur qui arrive avec une culture de l’entraînement, une habitude de la compétition et de l’exigence. N’ayant pas été blessé ces dernières années, il n’est pas usé et se montre enthousiaste pour accompagner notre projet", explique Jean-Noël Spitzer, entraîneur Général du RCV.