Racing 92: Un maillot avec un peu de "modestie"

Finaliste malheureux de la Champions Cup la saison passée, le Racing 92, qui partage désormais le même équipementier que les équipes de France, a dévoilé son nouveau maillot.

| Voici les trois maillots des Racingmen pour la saison 2018-2019 ! pic.twitter.com/t6XJSgmo8U — Racing 92 (@racing92) 11 juillet 2018

Une nouvelle tunique, fidèle aux ciel et blanc, les couleurs historiques du club francilien, mais qui introduit toutefois quelques ajustements ciblés, tels qu'un nouveau col retravaillé et baptisé le « Modestie » censé apporter "un côté raffiné" Avec également un liseret bleu-blanc-rouge, "cher à l’ADN de la marque du sport français" et imprimé de la phrase tricolore « Racing a du cœur. Du cœur et de l’honneur. Racing a du coeur. Un coeur de vainqueur » pour rendre hommage à la devise du club.