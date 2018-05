Racing 92: Imhoff et Tameifuna rentrent en demi-finales

Les deux Laurent, Travers et Labit, du Racing 92 ont choisi de procéder à 2 changements dans le quinze de départ du Racing 92 qui sera opposé au Castres Olympique ce samedi, au Groupama Stadium de Lyon (16h45), dans le cadre de la seconde demi-finale du Top 14.

COMPO | Racing 92 v Castres Olympique | #R92CO



Direction Lyon ! Menée par Yannick Nyanga, découvrez l'équipe des Ciel et Blanc qui affrontera @CastresRugby lors de la Demi-Finale de @top14rugby demain (26/05) à 16h45 au Groupama Stadium.



Allez Racing !#RacingFamily pic.twitter.com/sHHEvV7OcX — Racing 92 (@racing92) 25 mai 2018

Toujours emmenés par Yannick Nyanga, reconduit dans le rôle de capitaine comme lors de la finale de Champions Cup malheureuse face au Leinster il y a 3 semaines, les Racingmen enregistrent les rentrées en tant que titulaires du pilier droit Ben Tameifuna et de l'ailier Juan Imhoff ; ils succèdent respectivement à Cedate Gomes Sa et à Marc Andreu, qui sort du groupe francilien. Pat Lambie et Dan Carter forfaits, c'est sans surprise Rémi Talès qui garde la confiance de ses entraîneurs au poste d'ouvreur.