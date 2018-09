Racing 92-Chavancy: "Les spécialistes des montagnes russes"

La maîtrise était du côté des Racingmen ce dimanche, à Jean-Bouin, où le derby a basculé en faveur des visiteurs vainqueurs (16-17) du Stade Français en clôture de la 6e journée du Top 14. Pour la plus grande satisfaction du trois-quarts centre Henry Chavancy : "C’est une grande satisfaction. On savait que ça allait être un match compliqué contre un Stade Français au bon début de saison, commentait Chavancy au micro de Canal+. On avait hâte de s’étalonner face à eux. C’est une grande satisfaction d’avoir gagné." Mais pas question de se voir trop beau: "Je ne sais pas si on frappe un grand coup car ce n’est que le début du championnat. Mais on ne va pas s’enflammer parce qu’on est les spécialistes des montagnes russes. On avait ainsi gagné à Toulon avant de se faire battre largement à domicile face à Clermont."