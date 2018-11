Montpellier: Van Rensburg prolonge jusqu'en 2022

Les annonces de prolongation s'enchaînent dans les rangs du Montpellier Hérault Rugby, avant la reprise du Top 14 et le déplacement des joueurs de Vern Cotter à Agen ce samedi (18h). Après son compatriote Ruan Pienaar, qui honorera bien sa 3e saison sous le maillot du club à la fleur de ciste, c'est au tour de Nicolaas van Rensburg de rempiler à son tour pour 3 saisons supplémentaires, soit jusqu'en juin 2022. "Mon objectif est de continuer à m’améliorer, de semaines en semaines. Je suis ravi de pouvoir poursuivre mon aventure avec le MHR. Je veux atteindre mon plein potentiel. Pour cela, j'ai confiance en mes entraîneurs et je pense que c'est réciproque", a réagi le 2e ligne sur le site du club, avant de faire cet aveu touchant : "J’ai une photo du Bouclier de Brennus dans ma chambre. Chaque jour, quand je me lève et je me couche, je la regarde et j’espère le remporter un jour." Le MHR était la saison passée le finaliste malheureux du Top 14 face au Castres Olympique.