Montpellier-Picamoles: "Les statuts de favoris ne veulent strictement rien dire"

Incontestables patrons de la saison régulière, les Montpelliérains abordent leur demi-finale du Top 14 avec l’avantage des pronostics face au LOU samedi, à Lyon (16h45). Mais c’était aussi le cas de Toulon en barrages…

Capitaine d’une équipe bardée d’internationaux, rompus à l’expérience de ces grands rendez-vous, à l’image encore des deux principales recrues de la dernière intersaison, les maîtres à jouer Aaron Cruden et Ruaan Pienarr, Louis Picamoles est le premier conscient de cette incertitude : "On arrive à la fin du marathon : le plus long est fait, mais le plus dur reste à faire, rappelle sur le site du club le n°8 montpelliérain. On a terminé premier, ce qui est évidemment positif. Nous sommes également restés invaincus à domicile, ce qui représente aussi quelque chose de fort dans un championnat très relevé. Mais aujourd’hui, tous les compteurs sont remis à zéro avant cette demi-finale. On a pris conscience de tout ça, à nous d’être le plus fort possible dans nos têtes. (…) Les statuts de favoris ne veulent strictement rien dire sur ce type de rencontres."