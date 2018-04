Montpellier-Ouedraogo: "On manque de maîtrise"

Montpellier a préservé son invincibilité à domicile en battant La Rochelle ce dimanche à l'Altrad Stadium dans le cadre de la 23e journée de Top 14 (40-24). Cependant, l'ampleur du score ne reflète pas réellement la physionomie de la rencontre. En dépit d'un XV largement remanié, le Stade Rochelais a donné du fil à retordre au leader, avec pas moins de trois essais inscrits, et tous trois ont été de très belle facture.

Au coup de sifflet final, au micro de Canal +, Fulgence Ouedraogo reconnaissait les difficultés qu'avait rencontrées son équipe au cours du match: "Oui c'est une bonne opération, vu le match c'est plutôt très bien même. Mais on voit qu'on a beaucoup de choses à travailler encore, on fait beaucoup d'erreurs."

Et quant au bonus offensif glané par le MHR ce dimanche, il n'a tenu qu'à un essai invalidé à la vidéo par M. Raynal dans le temps additionnel. La longue passe sautée de James pour Roudil étant en avant. Fulgence Ouedraogo savoure ce brin de réussite qui accompagne son club mais appelle également à la vigilance et au travail pour ne pas subir des déconvenues à l'avenir: "On manque de maîtrise, on a failli perdre le bonus à la fin. Il va falloir travailler parce qu'il nous reste des gros matchs, faudra faire mieux que ça." Rien ne vaut une bonne piqûre de rappel à quelques semaines des phases finales et de ces rencontres à élimination directe.