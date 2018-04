Montpellier mène la meute

Il reste quatre matches, quatre rencontres de saison régulière avant que les phases finales ne débutent, permettant de rêver d'un titre pour certains, ou pour éviter un naufrage et une relégation pour d'autres. En queue de peloton, Agen, le Stade Français, Brive et Oyonnax se savent menacés et devront batailler pour leur survie. Il y aura du combat, du sang et de la sueur, et ça commencera notamment samedi soir, avec un duel direct prévu entre le SUA et l'équipe du président Thierry Emin lors de la 23e journée du Top 14.

Mais en haut, l'incertitude demeure également derrière Montpellier. Les Héraultais n'ont pas encore l'assurance mathématique de valider leur billet pour Lyon, toutefois un succès dimanche midi contre une équipe de La Rochelle capable de tout et forcément revancharde après avoir été sortie de la Champions Cup, et tout pourrait être officialisé concernant Louis Picamoles et ses partenaires. Les Maritimes sauront-ils empêcher le MHR d'aller chercher une douzième victoire de rang à la maison ? Il le faudra bien s'ils veulent continuer à batailler avec le Racing 92, Toulouse, Pau et Toulon dans la course au top 6.

"C’est comme une course très serrée. On a quatre matchs difficiles contre quatre concurrents au Top 6. On peut se plaindre ou regarder devant et être soudés. Tous ensemble pour l’objectif qu’il nous reste. Ces prochains matchs seront relevés et celui au Racing pour commencer", note Duane Vermeulen sur le site officiel du RCT. Car le calendrier va aussi, même beaucoup compter, dans ce sprint final. Et avec des affrontements à venir face au Racing 92 donc, puis Montpellier, Castres et Pau, les Varois se savent en position inconfortable, mais pas forcément moins bien lotis que leurs concurrents... Bien malin qui pourra prédire le scénario de cette fin de saison.

Le calendrier du Racing 92:

Toulon à domicile, Toulouse à l'extérieur, Bordeaux-Bègles à l'extérieur, Agen à domicile

Le calendrier de Toulouse:

Castres à l'extérieur, le Racing 92 à domicile, La Rochelle à domicile, Clermont à l'extérieur

Le calendrier de Toulon:

Racing 92 à l'extérieur, Montpellier à domicile, Castres à domicile, Pau à l'extérieur

Le calendrier de Pau:

Bordeaux-Bègles à l'extérieur, Agen à domicile, Montpellier à l'extérieur, Toulon à domicile

Le calendrier de La Rochelle:

Montpellier à l'extérieur, Castres à domicile, Toulouse à l'extérieur, le Stade Français à domicile