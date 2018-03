Montpellier, machine à gagner

Onze matches, 11 victoires dont neuf avec le bonus offensif... A l'Altrad Stadium, Montpellier ne plaisante pas. Le MHR a balayé Castres (45-7), ce samedi lors de la 22e journée du Top 14. Les Héraultais ont passé cinq essais à la défense tarnaise qui a vécu un long et douloureux calvaire.

Ruan Piennar inspiré au pied, François Steyn intraitable au drop, une agressivité non dissimulée et des secteurs clés dominés... Castres n'a pas existé, sous le regard désabusé de Christophe Urios qui déclarera: "il n'y a rien dans cette équipe" à l'issue de la rencontre, au micro de Canal+Sport. Janse Van Rensburg (25e), Bismarck Du Plessis (37 et 49e), Enzo Sanga (72e) et Joe Tomane (79e) ont inscrit les essais d'une rencontre à sens unique. Seul Armand Batlle a aplati pour un CO en apnée (69e).

Les joueurs de Vern Cotter, avec ce succès bonifié, font un pas de géant vers les demi-finales du championnat en consolidant leur première place du classement, avec désormais six points d'avance sur Toulouse, deuxième. Les Tarnais, huitièmes, manquent l'opportunité de se rapprocher du top 6.