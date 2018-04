Montpellier: Les frères Du Plessis rempilent

Leader de la saison régulière sans discontinuer depuis la 15e journée et à ce titre bien parti pour se qualifier directement en demi-finales du Top 14, le Montpellier Hérault Rugby se projette aussi sur l'avenir et annonce une série de prolongations. A commencer par les nouvelles signatures des 2 frères Du Plessis, Bismarck (33 ans) et Jeannie (35 ans), le premier rempilant pour 2 saisons, jusqu'en 2020, et le second se réengageant pour une seule saison, jusqu'en 2019. Une stabilité en première ligne que le nouveau contrat du pilier gauche Grégory Fichten, jusqu'en 2022, avait déjà illustré.

Toujours au sein du pack, Konstantine Mikatutadze (26 ans), le 2e ligne international géorgien, lie son avenir au MHR jusqu'en 2020.

Derrière, c'est Frans Steyn (30 ans) qui rempile jusqu'en 2020 ; un contrat de 3 saisons supplémentaires vaudra à Vincent Martin (25 ans) de porter les couleurs héraultaises au moins jusqu'en 2021. Quant au jeune Thomas Darmon (19 ans), l'ouvreur international U20, est assuré de fréquenter le centre de formation encore 2 ans, avant d'honorer un premier contrat pro d'une saison.