Montpellier enchaîne face à La Rochelle

Montpellier a provisoirement creusé l'écart en tête du Top 14, dimanche, en dominant (40-24) La Rochelle lors de la 23e journée du Top 14. Les Héraultais ont inscrit six essais par Mogg (13e et 60e), Nadolo (24e), Picamoles (30e), Du Plessis (46e) et Galletier (52e), pour compter désormais 10 points d'avance sur le Racing 92. Les Franciliens seront eux en action dans l'après-midi contre Toulon. A trois journées de la fin, il ne fait plus aucun doute que le MHR sera présent en demi-finales et en bonne position pour remporter le premier titre de son histoire dans le Top 14.