LOU-Mignoni: "Ça m’a gonflé, et grave !"

Ils étaient peu nombreux à croire en la présence des Lyonnais dans ce dernier carré du Top 14. Et pourtant, pour sa première apparition en phase finale, le LOU Rugby est bien du rendez-vous de la première demi-finale face à Montpellier ce vendredi, au Groupama Stadium de Lyon (20h45). Sans pression, même si le manager Pierre Mignoni a dû rappeler les priorités.

"Je vais dire la vérité, ce qui a été le plus compliqué, c'est de gérer les places(réservées aux joueurs et à leurs proches), a expliqué en conférence de presse le technicien, dont les propos sont relayés par Infosport+. Ça m’a gonflé, et grave ! J'avais dit aux joueurs : « On va essayer de régler ça le dimanche, le lundi au plus tard. » Et le mardi matin, c'était toujours pas réglé, ça m'a gonflé. Mais les joueurs ont été très bien, le club a été très bien. (...) Pour le reste, on a rien changé et même ce soir (jeudi), les joueurs vont dormir chez eux, on n'a rien changé. Donc on n'a pas de pression en particulier", conclut-il. Illustration de cette décontraction apparente, cette bière échangée sur la pelouse du Groupama Stadium, lors du traditionnel entraînement du capitaine, à la veille du match. Du jamais vu sans doute avant un rendez-vous d'une telle dimension.