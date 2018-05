LOU: Michalak et Couilloud ne commenceront pas

Frédéric Michalak et Baptiste Couilloud seront tous les deux remplaçants vendredi avec le LOU, face à Montpellier en demi-finales de Top 14.

L'incertitude est donc levée pour les deux hommes, qui étaient fortement incertains pour des blessures respectives à l'épaule et à la cheville. Jonathan Pélissié et Mike Harris composeront donc la charnière.

A Montpellier, Alexandre Dumoulin sera associé au centre à François Steyn, en remplacement de Serfontein. Timoci Nagusa et Konstantin Mikautadze restent hors de la feuille de match. Ruan Pienaar et Aaron Cruden seront en charnière, Fulgence Ouedraogo ou Louis Picamoles en troisième ligne, ainsi que Nemani Nadolo et Benjamin Fall sur les ailes.