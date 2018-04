LOU: Fin de saison pour Buttin 

Le LOU Rugby, à égalité de points avec La Rochelle, sixième et dernier qualifié à 3 journées du terme de la saison régulière de Top 14, reste plus que jamais en course pour une éventuelle qualification en phase finale. Mais le club rhodanien aura payé un lourd tribut à la victoire arrachée sur le terrain de Brive ce week-end (27-25) avec pas moins de 3 blessures sérieuses parmi ses cadres.

Après l’ouvreur Lionel Beauxis (déchirure au psoas) et Clément Ric (entorse du ligament latéral interne du genou gauche), dont l'indisponibilité est estimée entre 4 et 6 semaines, c'est l'arrière Jean-Marcellin Buttin qui, lui, doit mettre un terme définitif à sa saison en raison d’une rupture d’un ligament du poignet gauche, rapporte Le Progrès. Opéré la semaine prochaine, l'ancien Clermontois et Bordelais sera écarté des terrains pour une durée de 3 mois annonce le quotidien régional.