L'histoire du LOU, c'est encore Michalak qui l'écrit !

Le Racing 92, vainqueur sans trembler à Vannes de la jeunesse agenaise, malgré son large turn-over à une semaine de la finale de la Champions Cup, avec au passage 6 essais inscrits (42-13), entérinait la qualification directe des Franciliens pour les demi-finales de Lyon.

Le suspense de cette 26e journée du Top 14 aura dès lors sans conteste tenu à la bataille pour les barrages de la phase finale. Le Stade Rochelais, vainqueur avec bonus du Stade Français (31-7), il fallait pour le LOU, en quête de sa première qualification, absolument dominer le leader montpelliérain dans une fin de match irrespirable à Gerland, où les arrêts de jeu, innombrables – la rencontre s’achèvera avec près d’un quart d’heure de retard sur l’ensemble de la journée – ont fini de signer la dramatique du soir.

"On méritait d'être dans les 6"

Avec au final cette première apparition des Lyonnais en phase finale grâce à une victoire au forceps (32-24) que la botte de… l’éternel Fred Michalak (35 ans) a su offrir avec une pénalité transformée sans trembler (71e). Il fallait ce scénario renversant pour mettre au pas le patron de la saison régulière, un MHR déjà qualifié pour le dernier carré du Parc OL, mais qui aura joué le jeu à fond, à l’image de ces 3 essais de Nemani Nadolo (3e), Nicolas van Rensburg (50e) et Mohamed Haouas (65e) qui faisaient le poids face aux 4 réalisations lyonnaises, signées Toby Arnold (11e), Taiasini Tuifua (40e), Liam Gill (61e) et Xavier Mignot (79e).

On continue de rêver... Frédéric Michalak (joueur du LOU)

Aurélien Rougerie, privé de phase finale et bel et bien retiré des terrains ce samedi soir, Michalak, lui, s’offre du rab ! Et de quelle manière avec cette entrée en jeu, suite à la blessure de Lionel Beauxis : "Il y a « La Beaux’ » qui se fait mal… Cette dernière pénalité ? Il fallait la mettre, j’ai essayé de me régler : première ratée, deuxième poteau, troisième au milieu !", raconte au micro de Canal+ le vétéran qui, en transformant ce coup de pied décisif, élimine La Rochelle. Et fait le grand bonheur de la capitale des Gaules. "On continue de rêver, même si on sent quand même qu’on a souffert sur ce match. Ça fait du bien aux mecs, je crois qu’on a fait une belle saison et on méritait d’être dans les six. On y est, c’est bien !"

Lyon avait besoin de ce succès pour résister au retour des Rochelais (qui avaient l’avantage au points-terrain en cas d’égalité) et s’offrir le droit d’aller défier Toulon dans un premier barrage à Mayol le vendredi 18 mai (20h45), avec la perspective de sacrées retrouvailles pour le manager Pierre Mignoni, Michalak et toute la colonie d’ex-Toulonnais du LOU.

L’autre barrage opposera à Ernest-Wallon, le samedi 19 mai (16h15), le Stade Toulousain, défait à Clermont avec les honneurs (36-26), à un Castres Olympique, tombeur avec autorité d’Oyonnax (54-3).