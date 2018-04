Le Stade Français a présenté son futur coach

Alors que le Stade Français, sévèrement battu par le LOU ce week-end (44-3), se trouve au bord du gouffre en Top 14 (12e avec quatre longueurs d’avance seulement sur la zone rouge), son futur entraîneur et directeur sportif, Heyneke Meyer, s’est présenté à la presse ce lundi. Proche de Nick Mallett et ainsi convaincu de l’opportunité qui s’offre à lui, le technicien sud-africain de 50 ans s’est dit ambitieux et déterminé à mener à bien sa mission, ce même s’il doit en passer par la Pro D2, le deuxième échelon national.

"Je suis là pour servir, a-t-il clamé d’emblée. Il ne s’agit pas de moi mais de l’équipe. Si vous voulez coacher au plus haut niveau, il faut aussi accepter d’embarquer votre ego et vous préparer à la remontée. Peu importe la division, c’est l’esprit et l’engagement qui importent ! On a deux bons coaches (Julien Dupuy et Olivier Azam, ndlr). On a ce qu’il faut pour rester dans le Top 14. Peu importe si on doit redescendre. De toute façon, à terme, le Stade Français sera l’une des meilleures équipes du monde !"