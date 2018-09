Le RCT va mieux, Grenoble également

Dans le cadre du 5e chapitre de Top 14, Toulon a disposé d'Agen dans sa citadelle de Mayol ce samedi (33-3) et espère avoir enfin lancé sa saison après avoir subi trois défaites en quatre sorties. Ce succès bonifié a rapidement pris forme avec les essais de Tuisova (9e), Escande (17e) et Messam (25e). En seconde période, Belleau (69e) et Fekitoa (75e), élu homme du match, ont parachevé le travail. Au classement, le RCT, 9e, grappille provisoirement deux places.

#RCTSUA C'est terminé. Toulon l'emporte 33 à 3 contre Agen et empoche le bonus offensif ! Félicitations à nos Rouge & Noir ! pic.twitter.com/a6qJdKTFry — RCT - RC Toulon (@RCTofficiel) 22 septembre 2018

Dans le même temps se disputait au stade des Alpes le duel des promus entre Grenoble et Perpignan. Devant son public, bien aidé par un Gaetan Germain en état de grâce, le FCG a dominé l'Usap (31-22). L'arrière isérois a inscrit à lui seul 26 des 31 points de son équipe dont le seul essai a été marqué par Rhule (10e). Malgré leur belle seconde période ponctuée par trois essais de Lam (43e), Sau (66e) et Carbou (77e), les Sang et Or repartent bredouille de Grenoble. C'est la première victoire de la saison pour le FCG (13e) tandis que Perpignan, lanterne rouge, court toujours après.

Première victoire de la saison pour le FCG ! #AllezFCG #FCGUSAP pic.twitter.com/rrdoNGQvWX — FC Grenoble Rugby (@FCGrugby) 22 septembre 2018

Enfin, le 3e match de 18h a également vu les locaux l'emporter, en l'occurrence La Rochelle a dominé Lyon (30-13) à Marcel-Deflandre. Les internationaux français Priso (22e) et Doumayrou se sont illustrés avec un essai chacun. Roudil (71e) et Retière (79e) ont aussi apporté leur pierre à l'édifice en fin de match. Côté rhodanien, le demi de mêlée Pelissié (28e) ainsi que le Néo-Zélandais Ngatai (75e) ont trouvé le chemin de l'en-but maritime. Avant les rencontres de demain, ces deux clubs demeurent dans le top 6.

