Le Racing en mode muraille à Lyon

Parole à la défense ! Le Racing 92 a repris la deuxième place du Top 14 à Toulouse, dimanche, grâce à un succès de haute lutte (22-24) acquis à Lyon. C'est en s'appuyant sur sa qualité première depuis le début de saison que le groupe francilien a signé ce très joli coup en terre rhodanienne. Face à la seule formation venue s'imposer chez les Racingmen cette saison, les coéquipiers de Maxime Machenaud (11 points au pied) ont pris leur revanche en activant le mode muraille.

Ce n'est qu'en toute fin de partie et alors que le Racing était en infériorité numérique à 13 contre 15, que les locaux ont inscrit leur seul essai du soir par l'impeccable Lionel Beauxis (78e). Avant cela, les joueurs de Laurent Travers avaient fait parler leur efficacité et leur solidité. Baptiste Chouzenoux, au retour des vestiaires (48e) et Patrick Lambie, face à une ligne arrière lyonnaise déboussolée (67e), s'étaient chargés de garnir le tableau d'affichage. Cette défaite "qui fait très mal" de l'aveu-même de Beauxis, place le LOU à quatre longueurs de la Section paloise, 6e.

Pour le Racing, l'opération est excellente. La phase finale est acquise et Toulouse, malgré sa victoire face au Stade Français la veille, reste à une longueur derrière. Une préparation parfaite pour le quart de finale de Champions Cup contre Clermont la semaine prochaine. Les Auvergnats auront eux comme base de travail l'incroyable rouste reçue dimanche du côté de Mayol...